Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на РоссиюLife.ru 09:50

Торговые войны По словам Орешкина, США не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем.

с чего всё началось

По словам Орешкина, США не смогут избежать негативных последствий для своей экономики, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем. Он уверен, что странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают всех.

Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

Спорт ИААФ не намерена затягивать процесс восстановления ВФЛА Глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен утверждает, что организация не собирается затягивать процесс по восстановлению ВФЛА.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

Шоу-бизнес Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится».

Общество Представитель Алибасова указал на неправильный ГОСТ «Крота» Специалисты автономной некоммерческой организации "Судебный эксперт" заключили, что упаковка средства для прочистки канализационных труб "Крот", которым серьезно отравился музыкальный продюсер Бари Алибасов, не соответствует требованиям и нормам законодательства.

Шоу-бизнес Собчак сообщила о разводе с Виторганом Ксения Собчак официально развелась с Максимом Виторганом. Об этом она сообщила 9 июня в эфире телеканала НТВ.

Недвижимость Квартирам не хватает покупателей Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.

Политика Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его партия "Слуга народа" сможет установить новую систему власти в государстве, "нокаутировав" старую.

Культура Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Музыка Отменено выступление «Машины времени» в День России "Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.

Политика Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.

Политика Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов стать премьером в случае победы его партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах.

Происшествия Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.

Политика NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.

Гаджеты Китайский «царь бомжей» AirPods оказался лучше оригинала за $200 Автор канала iDroidUser выяснил — улучшилось ли качество поддельных аксессуаров на примере гарнитуры AirPods.

Политика Мнучин назвал внесение Huawei в черный список вопросом нацбезопасности Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что внесение китайской компании Huawei в черный список является исключительно вопросом национальной безопасности и никак не связано с торговой войной между странами.