Политика
Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на РоссиюLife.ru 09:50
По словам Орешкина, США не смогут избежать негативных последствий для своей экономики, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем. Он уверен, что странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают всех.
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Торговые войны По словам Орешкина, США не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем.ТАСС06:50
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Глава Минэкономразвития: торговые противостояния негативно повлияют на Россию
Московский Комсомолец06:58
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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