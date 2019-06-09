Политика

Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на РоссиюLife.ru 09:50

По словам Орешкина, США не смогут избежать негативных последствий для своей экономики, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем. Он уверен, что странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают всех.
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Орешкин: торговые проблемы приведут к стагфляции в мире и негативно повлияют на Россию

Торговые войны По словам Орешкина, США не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем.
ТАСС06:50

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Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

Life.ru09:50

Орешкин предрек США стагфляцию в случае эскалации торговой войны с Китаем

РБК09:19

Орешкин предупредил о последствиях для США из-за торговой войны с Китаем

Российская газета07:55

Орешкин: торговые войны США и Китая негативно повлияют на Россию

News.ru08:26

Орешкин оценил влияние торговых войн с Китаем на экономику США

Известия07:31

Глава Минэкономразвития: торговые противостояния негативно повлияют на Россию

Московский Комсомолец06:58

Орешкин: торговые проблемы приведут к стагфляции в мире и негативно повлияют на Россию

ТАСС06:50
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Как напомнили ранее в Роструде, среда, 12 июня, нерабочая в связи с празднованием Дня России.
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Квяту было приятно обогнать Сайнса

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Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

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Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
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На Сахалине работают 2,8 тысячи врачей

Из общей численности врачей наибольшая доля приходилась на врачей терапевтического профиля — 21,8%, хирургического профиля — 11,4% и педиатров — 8,5%. Численность среднего медицинского персонала в 2018 году составила 6471 человек (132 человека в расчете на 10 тыс. жителей области).
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Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
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Опубликована пятерка лучших бюджетных автомобилей

Специалисты назвали пятерку лучших бюджетных автомобилей на российском рынке.
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Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
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В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
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Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,2%, с ускорением до 1,8% в 2020-м.
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Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
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На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
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Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
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Пучок в день. Какая зелень продлевает молодость?

Всего один пучок зелени содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.
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Материнские будни: Никифорова с дочкой провела каникулы в Крыму

Актриса из русско-турецкого сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова вместе с 3-летней дочкой Аней провела каникулы в Крыму.
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В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

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Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России

Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
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