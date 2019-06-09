Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на РоссиюLife.ru 09:50

Торговые войны По словам Орешкина, США не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем.

с чего всё началось

По словам Орешкина, США не смогут избежать негативных последствий для своей экономики, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем. Он уверен, что странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают всех.

Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

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