Энергетика
Орешкин оценил ущерб российской экономике из-за ситуации с «Дружбой»Российская газета 10:38
"Транснефть" Орешкин считает сильной с экономической точки зрения компанией, обладающей ресурсами за созданные проблемы.
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Ситуация с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" не повлияет на макроэкономические показатели РФ по итогам года, считает министр экономического развития Максим Орешкин.ТАСС09:48
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Общество
О «БДСМ»-флешмобе в школе Владивостока рассказал организатор
Обновлено в 09:36
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью
Российское Минобороны опровергло сообщения о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 10:14
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился
Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Финансы
Сбербанк внедрит услугу снятия наличных по SMS
Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня.
Обновлено в 09:41
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Спорт
Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16
РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017".
Обновлено в 08:02
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Экономика
Начальник краевого УМВД Щеглов за год увеличил доход на полмиллиона
Начальник управления Министерства внутренних дел России по Забайкальскому краю Александр Щеглов увеличил доход за 2018 год на полмиллиона - до 2,3 миллиона рублей.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Политика
Глава «новой церкви» Украины собирает «синод»
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Политика
Песков рассказал о внимании Путина к коррупционным скандалам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин регулярно получает информацию о ходе расследований дел, связанных с коррупцией.
Обновлено в 10:24
Политика
Суд в Киеве освободил подозреваемого в госизмене экс-главу Генштаба
Бывшего главу украинского Генштаба освободили в зале суда «под личное обязательство». Замана был арестован в Киеве 26 февраля.
Обновлено в 10:43
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Официальный трейлер новой шестой части фильма «Терминатор» появился в интернете.
Обновлено вчера в 09:56
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Футбол
Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых ему приходилось играть.
Обновлено в 10:54
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии 7 июня.
Обновлено в 05:29