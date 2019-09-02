с чего всё началось

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в 40 долларов за баррель российская экономика сильно не пострадает.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Экономика Maersk готов вложить $60 млн в два складских комплекса в Петербурге Строительством первого производственно-складского комплекса в индустриальном парке "PNK Парк Софийская КАД" на юге Санкт-Петербурга занимается российский девелопер промышленных объектов PNK Group.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Общество В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.

Происшествия Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.

Футбол Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.

Политика Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Шоу-бизнес Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Экономика На российском фондовом рынке иностранных инвесторов заменяют внутренние Международные инвесторы сокращают инвестиции на российском фондовом рынке двенадцатый месяц подряд, 2 сентября сообщает «Коммерсант».

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

Интернет Windows 10 теперь можно переустановить из облака Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Армия и оружие Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).

Политика Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Общество Круизный лайнер для гостей ВЭФ прибыл во Владивосток Круизный лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума (ВЭФ), прибыл во Владивосток.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.