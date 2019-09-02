с чего всё началось

Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Общество Режим ЧС ввели в Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации заявил, что в Якутске был объявлен режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лена.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Технологии Игра Harry Potter: Wizards Unite заставит геймеров заняться фитнесом В мобильной игре «Гарри Поттер: Wizards Unite», созданной на основе технологий дополненной реальности, появится функция отслеживания жизненной активности игроков без запуска приложения.

Экономика Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.

Общество Москвичам повысили минимальную пенсию С 1 сентября в Москве на 2 тыс. рублей выросла минимальная пенсия у неработающих пенсионеров с учетом городской надбавки.

Происшествия В Австралии петух убил пожилую женщину Пожилая австралийка умерла от потери крови после того, как ее клюнул петух, сообщает The Sun. Инцидент случился на юге Австралии.

Происшествия Умер избитый брянским полицейским подросток Инцидент в кафе По данным следствия, вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть заместитель начальника местного отдела полиции, находившийся в состоянии опьянения, во время ссоры избил 17-летнего подростка — студента местного промышленно-экономического техникума.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Футбол Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.

Происшествия Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 — дети.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Происшествия Задержанного в Белоруссии участника акции 27 июля выслали в РФ Задержанный в Белоруссии участник несанкционированной акции в Москве 27 июля Никита Чирцов был выслан в Россию.

Единоборства Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

Кино Джуд Лоу высказался о цитате Достоевского про бога Известный актер Джуд Лоу, сыгравший главного героя в сериале «Новый папа» - продолжении ленты «Молодой папа», на Международном Венецианском кинофестивале высказался о цитате Федора Достоевского о боге.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.

Политика Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.

Политика В Черногории прокомментировали отказ приглашения России в Варшаву Вторая мировая война началась 1 сентября. В польском городе Велюнь прошли памятные мероприятия.

Финансы Китай вновь ослабил юань к доллару до очередного 11-летнего минимума Обменный курс юаня продолжает ослабляться к доллару, обновляя минимумы с марта 2008 года, китайский Центробанк в понедельник опустил курс национальной валюты еще на 4 пункта – до 7,0883 юаня за доллар, следует из информации на сайте регулятора.