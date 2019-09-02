Энергетика
РБКОрешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
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Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.Ведомостивчера в 20:54
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Орешкин: российская экономика не будет испытывать сильного давления даже при $40 за баррель
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