с чего всё началось

Оптимальной для Российской экономики ценой на нефть является $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель

Политика Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.

Наука Предполагаемого создателя биткоина оштрафовали на $4 млрд Ожидалось, что этот случай прольет свет на то, является ли Райт действительно тем самым Сатоши Накамото, анонимным создателем биткойна - в чем сомневаются многие в сообществе криптовалют.

Футбол Спартак — Зенит 0:1 Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура чемпионата России.

Здоровье Житель Магаданской области привёз из Азии червя в желудке Медики Магаданской областной больницы нашли в желудке пациента червя длиной около 1,5 сантиметров.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Политика В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за работу иностранным агентом, не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме.

Происшествия Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен.

Общество В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан".

Футбол Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.

Экономика Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Общество В России начинается новый учебный год Занятия во многих российских школах начнутся со 2 сентября, в этом году День знаний выпал на воскресенье, однако каждый регион вправе самостоятельно определять дату начала уроков.

Общество Названы регионы России с самой доступной электроэнергией Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.

Общество Перечислены изменения в жизни россиян с сентября Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Авто Новый пикап JAC T6 поступил в продажу в России Сегодня, 1 сентября, китайская марка JAC начинает продажи в России нового среднеразмерного пикапа JAC T6.

Здоровье Медики развенчали 4 мифа об иглоукалывании Вторым развенчанным мифом явилась, якобы, неэффективность данного метода, приносящего лишь эффект плацебо.

Кино Хоакин Феникс раскрыл секрет «болезненного» смеха Джокера Хоакин Феникс в интервью журналистам рассказал о том, почему смех его Джокера вышел таким «болезненным».

Политика Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.

Экономика Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.