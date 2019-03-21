Политика

Орешкин объявил глобальную проверку земель и недвижимости в РоссииSakhalinMedia.ru 19:38

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал полную инвентаризацию всех объектов недвижимости в стране. Особое внимание предполагается уделить участкам земли. Правительство проведет проверку с помощью инновационных методов, уточнил министр экономического развития.
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Максим Орешкин
Нам нужно провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли. Использовать для реализации задач нужно, понятно, что существующие механизмы, такие как комплексные кадастровые работы.
— Максим Орешкин, российский политикRambler News Service 11:49
с чего всё началось

Орешкин анонсировал полную инвентаризацию недвижимости и земель в России

Правительство России намерено провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Интерфакс08:23

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Орешкин анонсировал полную инвентаризацию недвижимости и земель в России

Интерфакс08:23

Орешкин заявил о необходимости провести полную инвентаризацию недвижимости в России

ТАСС13:05
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