Политика
Орешкин объявил глобальную проверку земель и недвижимости в РоссииSakhalinMedia.ru 19:38
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал полную инвентаризацию всех объектов недвижимости в стране. Особое внимание предполагается уделить участкам земли. Правительство проведет проверку с помощью инновационных методов, уточнил министр экономического развития.
Читать в источнике
Оценить
Нам нужно провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли. Использовать для реализации задач нужно, понятно, что существующие механизмы, такие как комплексные кадастровые работы.
— Максим Орешкин, российский политикRambler News Service 11:49
с чего всё началось
Правительство России намерено провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин.Интерфакс08:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Орешкин объявил о скорой инвентаризации всей недвижимости и земель в России
Московский Комсомолец08:56
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Происшествия
Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек
Обновлено в 12:36
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Обновлено в 12:43
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено в 11:06
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Селянин в Хабаровском крае застрелил тигра, задравшего его корову
В Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Башаров официально развелся с женой
В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
Обновлено в 08:52
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Общество
На юг Сахалина придут новые циклоны
Циклон, который в пятницу оказал влияние на погоду юга области, в субботу со своей непогодой сместится в район северных Курильских островов.
Обновлено в 23:31
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»
Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Космос
«Луна-26» с орбиты проведет геологоразведку реголита
Глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита, или поверхностных образований спутника Земли будет проведена российским орбитальным аппаратом "Луна-26" при помощи гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС).
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
В Росгвардии объяснили инцидент с голым мужчиной в Третьяковке
Что же касается бездействия сотрудников Росгвардии, в пресс-службе объяснили, что у них не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку в их задачу входит только обеспечение безопасности у входа в Третьяковку.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
«Лети, моя девочка, ты свободна»: Анна Семенович попрощалась с Юлией Началовой
Анна Семенович попрощалась с умершей Юлией Началовой, которую похоронили сегодня в Москве.
Обновлено в 15:00
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Авто
Новый седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta поступил в продажу
Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено в 23:14
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Общество
В Гидрометцентре обещают лето теплее обычного
Синоптики Гидрометцентра России считают, что лето в этом году будет теплее обычного: узнаем, в какие регионы придет жара.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон
Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено в 19:32
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено в 20:26
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25