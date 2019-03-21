Орешкин объявил глобальную проверку земель и недвижимости в РоссииSakhalinMedia.ru 19:38

с чего всё началось

Нам нужно провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли. Использовать для реализации задач нужно, понятно, что существующие механизмы, такие как комплексные кадастровые работы.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал полную инвентаризацию всех объектов недвижимости в стране. Особое внимание предполагается уделить участкам земли. Правительство проведет проверку с помощью инновационных методов, уточнил министр экономического развития.

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