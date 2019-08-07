Финансы
Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениямГазета.Ru 09:14
Орешкин добавил, что в министерстве предполагали курс на уровне 65-66 рублей во втором полугодии. Министр заявил, что в в начале лета валюта держалась излишне крепко. Сейчас, по его словам, рубль ближе к фундаментальным значениям.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Общество
Жители России перечислили основные семейные нужды
Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Футбол
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"Норвич" взял в аренду полузащитника "Севильи" Ибраима Амаду. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт "Норвича".
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