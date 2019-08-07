Финансы

Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениямГазета.Ru 09:14

Орешкин добавил, что в министерстве предполагали курс на уровне 65-66 рублей во втором полугодии. Министр заявил, что в в начале лета валюта держалась излишне крепко. Сейчас, по его словам, рубль ближе к фундаментальным значениям.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениям

Газета.Ru09:14

Орешкин прокомментировал ослабление рубля

Московский Комсомолец09:20

В МЭР прокомментировали ослабление рубля

RT на русском09:14

Орешкин назвал курс рубля в начале лета излишне крепким

БИЗНЕС Online09:16

Орешкин назвал курс рубля в начале лета, снизившийся в августе, «излишне крепким»

Интерфакс09:06

Орешкин назвал текущий курс рубля близким к фундаментальным значениям

РИА Новости09:04

Орешкин: текущее ослабление рубля соответствует ожиданиям Минэкономразвития

ТАСС09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных

В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.
Обновлено в 06:44
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Какую роль в истории России сыграло Гангутское сражение

305 лет назад произошла Гангутская битва, ставшая первой морской победой в истории российского флота.
Обновлено в 09:02
Экономика

Moody’s оценило негативный эффект для России от новых санкций США

В краткосрочной перспективе новые санкции Соединённых Штатов, которые Вашингтон намерен ввести против России по «делу Скрипалей» в отношении суверенного долга страны, не окажут значительного влияния ввиду очень низких потребностей РФ в финансировании.
Обновлено в 08:13
Баскетбол

Уилл Томас стал игроком «Зенита»

Тяжелый форвард Уилл Томас стал игроком "Зенита".
Обновлено в 04:27
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено 05 августа в 13:15
Политика

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Политика

В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено в 04:29
Политика

Зеленский позвонил Путину и обсудил ситуацию в Донбассе

6 августа Владимир Зеленский публично призвал лидеров стран нормандского формата - президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель собраться на встречу для обсуждения вопроса гибели в Донбассе четырех военнослужащих Украины якобы от действий со стороны военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 04:51
Общество

Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля

Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:54
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Общество

Жители России перечислили основные семейные нужды

Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.
Обновлено в 04:32
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва

Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Здоровье

Телеведущий посоветовал умирать толстым людям для сохранения бюджета

Обновлено в 08:40
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Мутко позитивно оценил строительную активность в Ленинградской области

Вице-премьер РФ Виталий Мутко позитивно оценил строительную отрасль Ленинградской области.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Экономика

Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей

Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Борис Корчевников попал в дорожную аварию

Обновлено в 09:04
Политика

Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России

Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя

Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика

На Украине объявили официальные итоги выборов в Раду

В понедельник ЦИК Украины сообщал, что в отведенный законом срок невозможно установить итоги выборов в одном из избирательных округов из-за решения суда, который потребовал пересчитать голоса.
Обновлено в 08:05
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о психологическом давлении накануне боя с Порье

Обновлено в 03:56
Футбол

«Норвич» арендовал полузащитника «Севильи»

"Норвич" взял в аренду полузащитника "Севильи" Ибраима Амаду. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт "Норвича".
Обновлено в 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное