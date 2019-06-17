Орешкин назвал задачи Бабича на посту замглавы МинэкономразвитияRT на русском 12:15

с чего всё началось

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о том, какие вопросы будет курировать его заместитель Михаил Бабич.

Авто Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8 Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.

Гаджеты Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Политика Азербайджанский газ впервые поступил в Европу Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.

Экономика Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США Россия в апреле сократила вложения в государственные бумаги США на $1,58 млрд.

Общество BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

Политика Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.

Футбол Весино пропустит оставшуюся часть Кубка Америки Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки.

Армия и оружие Reuters сообщил об отправке дополнительных войск США на Ближний Восток США намерены отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на «угрозу» со стороны Ирана, который якобы причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Футбол Семак стал гостем «Вечернего Урганта» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Происшествия В Москве избили директора Фонда кино Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Происшествия В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.

Технологии Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).

Общество Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.

Общество Территорию старого зоосада власти благоустроят за свой счет Территорию старого зоосада власти благоустроят за свой счет Власти Перми инициировали передачу РПЦ части площадки старого зоопарка — всего 0,1 га.