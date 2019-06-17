Политика
Орешкин назвал задачи Бабича на посту замглавы МинэкономразвитияRT на русском 12:15
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о том, какие вопросы будет курировать его заместитель Михаил Бабич.
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Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в Instagram назначение своим заместителем бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича.Lenta.ru08:59
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Авто
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Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
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Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
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Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
Россия в апреле сократила вложения в государственные бумаги США на $1,58 млрд.
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«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
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Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
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Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
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Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ
В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
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Футбол
Весино пропустит оставшуюся часть Кубка Америки
Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
Reuters сообщил об отправке дополнительных войск США на Ближний Восток
США намерены отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на «угрозу» со стороны Ирана, который якобы причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
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Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
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Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Происшествия
В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер
Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.
Обновлено в 15:38
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
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Общество
Территорию старого зоосада власти благоустроят за свой счет
Территорию старого зоосада власти благоустроят за свой счет Власти Перми инициировали передачу РПЦ части площадки старого зоопарка — всего 0,1 га.
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Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
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Космос
Сенсационная версия о происхождении атлантов: изначально Атлантида была на Венере, а затем перебралась на Землю
Согласно предварительным сведениям, изначально атланты обитали на Венере, но затем решили колонизировать Землю на фоне грядущей катастрофы.
Обновлено в 10:27