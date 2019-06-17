Политика

Орешкин назвал задачи Бабича на посту замглавы МинэкономразвитияRT на русском 12:15

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о том, какие вопросы будет курировать его заместитель Михаил Бабич.
Читать в источнике
с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в Instagram
 назначение своим заместителем бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича.
Lenta.ru08:59

Подробнее о событии

Зачем нужны 12 заместителей, объяснил Орешкин

Газета.Ru12:25

Орешкин рассказал об обязанностях Бабича на посту замминистра

Известия11:53

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

РИА Новости08:02

Бабич будет курировать в МЭР вопросы Союзного государства, ЕАЭС и СНГ

ТАСС11:37

Орешкин объяснил, зачем ему 12 заместителей

RT на русском12:24

Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях

РБК11:53

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Ведомости07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Происшествия

В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе

Обновлено в 17:18
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Гаджеты

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
Политика

Азербайджанский газ впервые поступил в Европу

Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Экономика

Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

Россия в апреле сократила вложения в государственные бумаги США на $1,58 млрд.
Обновлено в 17:33
Футбол

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

Американский B-52 совершил аварийную посадку в Великобритании

Обновлено в 16:45
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Футбол

Весино пропустит оставшуюся часть Кубка Америки

Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Reuters сообщил об отправке дополнительных войск США на Ближний Восток

США намерены отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на «угрозу» со стороны Ирана, который якобы причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Футбол

Семак стал гостем «Вечернего Урганта»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 14:31
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Происшествия

В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер

Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.
Обновлено в 15:38
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Общество

Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто

Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено в 13:05
Общество

Территорию старого зоосада власти благоустроят за свой счет

Территорию старого зоосада власти благоустроят за свой счет Власти Перми инициировали передачу РПЦ части площадки старого зоопарка — всего 0,1 га.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100

Обновлено в 11:26
Космос

Сенсационная версия о происхождении атлантов: изначально Атлантида была на Венере, а затем перебралась на Землю

Согласно предварительным сведениям, изначально атланты обитали на Венере, но затем решили колонизировать Землю на фоне грядущей катастрофы.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное