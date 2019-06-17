Политика
Орешкин рассказал об обязанностях Бабича на посту замминистраИзвестия 11:53
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин представил коллегам своего заместителя Михаила Бабича и рассказал о его обязанностях на этой должности. По его словам, экс-посол России в Белоруссии будет курировать интеграционные вопросы.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в Instagram назначение своим заместителем бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича.Lenta.ru08:59
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Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Политика
Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»
Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Израильские СМИ узнали о планируемом массированном ударе США по Ирану
В американской администрации обсуждают идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой дипломатические источники в ООН.
Обновлено в 16:51
Общество
Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены
Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества.
Обновлено в 15:54
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Футбол
Олич: «Торпедо» правильно решило, назначив Игнашевича главным тренером
Московский футбольный клуб "Торпедо" принял верное решение, пригласив на пост главного тренера экс-защитника столичного ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича, заявил РИА Новости бывший партнер Игнашевича в стане армейцев Ивица Олич.
Обновлено в 15:34
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Технологии
CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли
Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Футбол
Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Обновлено в 15:50
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Финансы
Доллар и евро дешевеют в начале торгов на «Московской бирже»
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,3294 руб.
Обновлено в 03:20
Финансы
Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда
«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
От минометного огня боевиков погибли 11 жителей провинции Алеппо
Боевики обстреляли из минометов населенный пункт Кудехи в сирийской провинции Алеппо, погибли 11 мирных жителей, 15 ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Отец Децла поздравил внука Тони с 14-летием
Александр Толмацкий поздравил своего внука с 14-летием.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Здоровье
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар
На Дравском полигоне, как и в других регионах Польши, проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19, в которых принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.
Обновлено в 12:43
Футбол
Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках»
Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России
Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Рома» выступила с заявлением относительно ухода Тотти
Итальянский футбольный клуб «Рома» выступил с официальным заявлением относительно ухода легендарного Франческо Тотти с должности технического директора.
Обновлено в 16:06
Политика
США прекратят финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Вашингтон намерен прекратить выделение финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу.
Обновлено в 14:41