Орешкин рассказал об обязанностях Бабича на посту замминистраИзвестия 11:53

с чего всё началось

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин представил коллегам своего заместителя Михаила Бабича и рассказал о его обязанностях на этой должности. По его словам, экс-посол России в Белоруссии будет курировать интеграционные вопросы.

Орешкин рассказал об обязанностях Бабича на посту замминистра

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