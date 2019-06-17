Политика

Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителяхРБК 11:53

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в Instagram
 назначение своим заместителем бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича.
Lenta.ru08:59

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Зачем нужны 12 заместителей, объяснил Орешкин

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Орешкин рассказал об обязанностях Бабича на посту замминистра

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Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях

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Орешкин объяснил, зачем ему 12 заместителей

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Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

РИА Новости08:02

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

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Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
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Бывший начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко рассказал, как в самом начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке страны украинская авиация по ошибке обстреляла своих же - автоколонну добровольческого батальона «Донбасс».
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
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Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
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Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
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Внук известного мецената Щукина получил российский паспорт

Обновлено в 12:43
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Демо Cyberpunk 2077 на E3 запускали на компьютере с Titan RTX

Стала известна конфигурация компьютера, на котором запускали демо-версию Cyberpunk 2077 на закрытом показе E3.
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Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

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Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

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Происшествия

В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

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Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
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Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
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Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева.
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Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

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Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
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Российский артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе дал совет учителям о том, как им найти общий язык с учениками.
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Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»

Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт.
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«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
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