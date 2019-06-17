Политика

Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителяхРБК 11:53

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
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Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в Instagram
 назначение своим заместителем бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича.
Lenta.ru08:59

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Зачем нужны 12 заместителей, объяснил Орешкин

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
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На сайте правительства появился проект ведомственного приказа Роскомнадзора, который вводит порядок действий в российском сегменте интернете в случае возникновения угроз.
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Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Экономика

Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»

Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
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Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека

Доспехи сделаны из титановой брони.
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Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Авто

Введение новых правил автомобильного тюнинга отложено на год

Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
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Кудрин назвал главную проблему российской экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Физики рассказали, как приготовить идеальные блины

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Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

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Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
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Евгения Феофилактова не считает, что у Даниэля есть проблемы с весом, но на тренировки часто берет наследника с собой.
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Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
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Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
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Снимок показал хирургические зажимы в животе женщины, которые оставались там со дня проведения ей кесарева сечения в 1996 году.
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В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

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