Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителяхРБК 11:53

с чего всё началось

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Политика Опубликован проект приказа об изоляции Рунета в случае угрозы На сайте правительства появился проект ведомственного приказа Роскомнадзора, который вводит порядок действий в российском сегменте интернете в случае возникновения угроз.

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