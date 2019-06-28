Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Общество Стрельцам предложат нечто интересное, а Овнам лучше не рисковать К концу дня вами могут заинтересоваться и захотят узнать получше. Телец День будет беспокойным, но чрезвычайно интересным.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.

Здоровье В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Star.

Происшествия Более тысячи домов попали в зону подтопления в иркутском городе Тулуне Согласно последней информации, уровень воды достиг 13 м при критической отметке в 7 м. Более 400 пострадавших от паводка жителей Тулуна эвакуировали с помощью катера, лодок и вертолета, в пунктах временного пребывания размещено около 250 человек.

Политика Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.

Культура Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником Картина была предана в музей в 1976 году, ранее считалось, что полотно лишь копия.

Армия и оружие США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена, пишет газета The Wall Street Journal.

Политика Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с РФ Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не станет для президента страны Владимира Зеленского играть роль посредника на переговорах с РФ, сообщает ТАСС.

Политика Белый дом рассказал об итогах встречи Трампа с Путиным Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Здоровье Как за 40 тысяч рублей реабилитировать близкого после инсульта Компания подала заявку на резидентство в «Сколково» — и уже в декабре 2018 года «Сколково» отправило команду в Хельсинки на конференцию Slush, куда ежегодно стекается весь мировой венчурный рынок (Slush посещает порядка 20 тысяч человек, из них 2500 стартаперов и более 1000 инвесторов).

Происшествия Самолет врезался в жилой дом в США Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина (США). Об этом 28 июня сообщает New York Post.

Шоу-бизнес Иванка Трамп прилетела на саммит в голубом платье с необычными рукавами Для важного политического мероприятия 37-летняя дочь американского президента выбрала платье небесного цвета длины миди с необычными рукавами с разрезами, белыми кружевными манжетами и воротничком.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Порошенко впервые не предупредили о встрече Путина с Трампом Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, и это «очень тревожный звонок», заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Политика Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы пожать руку.

Политика Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Авто Новый Opel Astra на платформе PSA пропишется в Германии Как отметили в Opel, возвращение производства Astra в Рюссельсхайм стало возможным благодаря дополнительным инвестициям, позволившим предприятию создать новые рабочие места (для второй смены) и, тем самым, повысить эффективность работы.

Общество Шарапова показала свой трехэтажный дом в США Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).