Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономикиГазета.Ru вчера в 15:54

Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Транспорт Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».

Общество Жертвам паводка в Иркутской области выделили 980 млн рублей На компенсации пострадавшим от паводков в Иркутской области выделено 980 миллионов рублей.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.

Футбол «Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+ Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.

Футбол «Атлетико» не хочет возвращать Морату в «Челси» Напомним, что Мората перешел в Атлетико на 18 месяцев, но в договоре прописан пункт, по которому лондонцы могут вернуть игрока обратно раньше назначенного срока.

Происшествия Смытые паводком дома разбило об мост в Иркутской области. Видео Очевидец запечатлел на видео момент разрушения деревянных строений, смытых мощным паводком в Иркутской области.

Политика Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Трампа Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке обсуждали вопросы стратегической стабильности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Экономика Совет директоров КАМАЗа решил не выплачивать дивиденды Акционерам предложено проголосовать за эту инициативу На годовом собрании акционеров ПАО "КАМАЗ" гендиректор предприятия Сергей Когогин от лица совета директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

Шоу-бизнес Божена Рынска написала два заявления в полицию Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская готовится к рождению еще одного ребенка Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка.

Наука У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.

Футбол Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.