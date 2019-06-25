Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономикиГазета.Ru вчера в 15:54
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Читать в источнике
Оценить23
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК вчера в 08:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Путин и Эрдоган обсудили поставку Турции российских С-400
Обновлено вчера в 22:58
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
США и Китай договорились возобновить торговые переговоры
От переговоров лидеров США и Китая на саммите G20 в Японии ожидали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут объявить о перемирии.
Обновлено в 00:31
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
Обновлено в 02:29
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Здоровье
Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме
Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.
Обновлено вчера в 15:28
Кино
Сегодня в кинотеатре «Премьер» бесплатно покажут фильм «Весури»
Сегодня кинотеатр «Премьер» в честь 75-летия освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков бесплатно покажет несколько сеансов фильма «Весури».
Обновлено в 03:00
Происшествия
Кокорина и Мамаева решили отправить в одну колонию
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Здоровье
Тиф, холера, чума: Роспотребнадзор предупреждает о риске заражения во время путешествий
За 2 недели перед поездкой во Вьетнам, Таиланд и другие страны Средней и Юго-Восточной Азии рекомендуется провести вакцинацию против брюшного тифа.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
В Осаке началась встреча Путина и Трампа
Обновлено вчера в 01:17
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу
Представитель администрации Куйтунского района Иркутской области на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола сообщил о прорыве дамбы на реке Ока, притоке Ангары.
Обновлено вчера в 23:32
Финансы
Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов
На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины
Обновлено в 01:56
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Путин отметил динамику отношений РФ и Египта
«Отношения наши [РФ и Египта] развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень», — сказал лидер РФ.
Обновлено в 02:17
Спорт
Путина пригласили на игру по регби между сборными России и Японии
20 сентября в Японии стартует Чемпионат мира по регби. Открывающая игра будет между командами РФ и Японии.
Обновлено в 00:55
Политика
Трамп сообщил о планах встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие дни
Обновлено вчера в 22:33
Музыка
СМИ сообщили о выпуске новой песни в исполнении Уитни Хьюстон
Кавер песни Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда в исполнении Уитни Хьюстон выпущен сегодня, 29 июня, спустя 7 лет после ее смерти.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Apple переводит производство Mac Pro в Китай
Mac Pro является самым мощным компьютером Apple и используется в первую очередь специалистами, работающими в производстве фильмов и видеоигр.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Обновлено в 02:16