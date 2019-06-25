Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономикиГазета.Ru вчера в 15:54

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Читать в источнике
Максим Орешкин
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК вчера в 08:14

Подробнее о событии

Просто праздник какой–то. Как отдых в мае повлиял на экономику Петербурга

DP.RUвчера в 23:16

Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП

Аргументы и Фактывчера в 12:12

Орешкин объяснил свои претензии к Центробанку

Ведомостивчера в 13:56

Почему ЦБ и Орешкин так горячо спорят о роли потребкредитов в экономике

РБКвчера в 14:53

Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП

РИА Новостивчера в 10:39

Орешкин считает, что ЦБ должен регулировать выдачу банками потребительских кредитов

ТАССвчера в 15:22

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

RT на русскомвчера в 07:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено вчера в 02:52
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено вчера в 05:37
Политика

Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Здоровье

Свердловские медики обследовали диабетиков из областной глубинки

На выходных медики отправятся в город Талицу, где также проведут осмотр диабетиков.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

Обновлено вчера в 23:59
Автоспорт

Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике

Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено вчера в 15:26
Футбол

Защитник Хуммельс официально стал игроком дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе в команду защитника «Баварии» Матса Хуммельса.
Обновлено вчера в 16:11
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:08
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Эксперты NASA вычислили размер Тунгусского метеорита, который в 1908 году рухнул на безлюдную территорию Сибири.
Обновлено 27 июня в 08:59
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией

Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика

Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено вчера в 03:22
Экономика

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию вышла в полуфинал Кубка Америки

Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»

Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное