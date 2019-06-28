Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономикиГазета.Ru 15:54
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
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Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14
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