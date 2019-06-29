Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономикиГазета.Ru вчера в 15:54

Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

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