Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

"Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше", - написал Орешкин. При этом, по его словам, он думал, что у ЦБ лучше обстоят дела со знанием макроэкономики. Он заключил, что Банку следует не искать оправдания, а искать выходы из сложившейся ситуации.

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