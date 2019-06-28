Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Интернет «Google Карты» начнут предупреждать о переполненности транспорта Как отметила Google, нововведение увеличит шансы пассажиров найти свободное место. Вторая функция будет показывать задержки транспорта.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.

Общество Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.

Футбол Вратарь Фролов перешел из «Оренбурга» в «Сочи» Голкипер Евгений Фролов, проведший два последних сезона в «Оренбурге», подписал контракт с «Сочи».

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.

Политика Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Политика Встреча Путина и Трампа началась на саммите G20 Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались на полях саммита G20 в японской Осаке.

Музыка Вышел потерянный трек Уитни Хьюстон «Higher Love» Трек стал первым синглом певицы, вышедшем после ее смерти в 2012 году. Трек был записан еще в 1990 году и считался «потерянным».

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Общество Червями рыбу не испортишь. Тысячи тонн путассу зависли на складах из-за разночтений в новом техрегламенте По данным «Фонтанки», претензии у петербургских ветеринаров вызвали партии замороженной рыбы путассу компаний «Норебо» и УК «Фор» – в общей сложности 15 – 20 тысяч тонн.

Автоспорт Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».

Шоу-бизнес Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».

Происшествия По делу «Рольфа» обыски прошли по 27 адресам Накануне следователи провели обыски в офисах компании в Москве и Петербурге По делу в отношении руководства автодилера "Рольф" было вынесено не менее 27 постановлений об обысках по разным адресам.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).

Политика Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей 28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.

Общество Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

Футбол Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.