Финансы
Орешкин обвинил Банк России в незнании экономикиГлобалМСК.ру 28 июня в 18:15
Возглавляющий Минэкономразвития Максим Орешкин обвинил Банк России в закредитованности населения и незнании экономики. Послание, адресованное Эльвире Набиуллиной, министр разместил в Facebook.
Читать в источнике
Оценить30
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 28 июня в 08:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Экономика
Moody’s заявило о снижении финансовой автономии регионов
Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.
Обновлено в 00:41
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Единоборства
Путин стоял под гимн Украины в Минске
Обновлено в 01:39
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект о камерах видеофиксации на дорогах
В Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках Москвы
Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы Обследовать домашнего зверька можно как непосредственно в ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
Обновлено в 01:07
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Экономика
Ювелирные компании раскроют налоговую тайну
Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.
Обновлено в 01:31
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Рабочий погиб под асфальтовым катком на «Сортавале»
Сегодня, 1 июля, около 7:35 на 118-м километре трассы «Сортавала» под дорожным катком погиб рабочий.
Обновлено в 01:39
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено вчера в 11:45
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Транспорт
Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту
Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:27
Спорт
Женская сборная России пробилась в плей-офф Евробаскета-2019
Обновлено в 01:42
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
Песков рассказал о жесткой беседе Путина и Мэй по делу Скрипалей
Обновлено вчера в 09:23
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Гаджеты
Второе поколение дискретной графики Intel Xe обеспечит поддержку трассировки лучей
Как сообщает сайт Vortez со ссылкой на заявления китайского представительства Intel в одной из местных социальных сетей, поддержку построения изображений методом трассировки лучей на аппаратном уровне компания реализует именно в 7-нм графических процессорах, которые появятся в 2021 году.
Обновлено в 02:01
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попала в центр скандального обсуждения
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва попала в центр обсуждения в социальных сетях.
Обновлено в 01:59