Орешкин обвинил Банк России в незнании экономикиГлобалМСК.ру 28 июня в 18:15

Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

Возглавляющий Минэкономразвития Максим Орешкин обвинил Банк России в закредитованности населения и незнании экономики. Послание, адресованное Эльвире Набиуллиной, министр разместил в Facebook.

Транспорт Николай Валуев пожаловался на «дорогу смерти» в Хабаровском крае Депутат Госдумы РФ, известный боксер Николай Валуев приехал в Хабаровский край на отдых. Об этом пишет портал «Хабаровский край сегодня».

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину космический контракт Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Политика Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Общество Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни» Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.

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Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

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Политика «Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Футбол Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо» По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо".

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Общество Роструд рассказал, как правильно уходить в отпуск Работодатель, кстати, не имеет права сам разделить отпуск сотруднику, в противном случае это считается нарушением Трудового кодекса.