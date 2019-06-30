Финансы
Орешкин обвинил Банк России в незнании экономикиГлобалМСК.ру 28 июня в 18:15
Возглавляющий Минэкономразвития Максим Орешкин обвинил Банк России в закредитованности населения и незнании экономики. Послание, адресованное Эльвире Набиуллиной, министр разместил в Facebook.
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Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 28 июня в 08:14
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