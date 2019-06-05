Финансы

Орешкин не согласился с прогнозом Всемирного банка по росту ВВП РФВестник Кавказа 05:18

Понижение прогноза роста ВВП РФ Всемирным банком в 2019 году до 1,2% не повлияет на ожидания Минэкономразвития, заявил руководитель ведомства Максим Орешкин. МЭР сохраняет прогноз, что экономический рост России составит 1,3% или выше, сообщил он.
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Орешкин рассказал о сближении прогнозов МЭР и Всемирного банка

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Минэкономразвития по-прежнему ожидает, что рост экономики РФ может превысить прогнозные 1,3% - Орешкин

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Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3%

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Rambler News Service04:43

Орешкин не согласился с прогнозом Всемирного банка по росту ВВП РФ

Вестник Кавказа05:18
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Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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