Финансы

Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВПКоммерсантъ 14:36

Глава Минэкономики Максим Орешкин не согласился с выводами Банка России о том, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и показатели ВВП.
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Максим Орешкин
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14

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