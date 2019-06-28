Финансы

Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВПРИА Новости 10:39

Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.
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Максим Орешкин
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14

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Орешкин: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой»

БИЗНЕС Online09:35

Кредитные «пузыри»: Россияне набрали 15 триллионов кредитов

Newvz.ru25 июня в 10:42

Орешкин ответил на данные ЦБ о вкладе роста кредитования в ВВП

Rambler News Service08:12

Орешкин не разделяет мнение ЦБ об источнике роста ВВП в первом квартале

ТАСС09:11

Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВП

РБК08:14

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

RT на русском07:07

Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП

РИА Новости10:39
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество

На Кубани объявили пять экстренных предупреждений по непогоде

Обновлено в 07:43
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Глава ЕП отказался признать Пучдемона евродепутатом

Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни отказался признать депутатами палаты экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального кабмина Тони Комина.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом

Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Происшествия

«Краснодарский каннибал» получил 12 лет колонии строгого режима

"Краснодарский каннибал", 36-летний Дмитрий Бакшеев, признан виновным в убийстве 35-летней женщины и приговорен Прикубанским районным судом к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 11:02
Футбол

«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна

Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Климову и Месхи официально развели

Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

Макрон обратился к Путину по-русски

Обновлено в 11:13
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет

Обновлено в 09:34
Транспорт

Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней

Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Бывший барабанщик Guns N’ Roses госпитализирован с ножевым ранением

Обновлено в 09:07
Авто

Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Технологии

Пентагон научился распознавать людей по сердцебиению

Министерство обороны США (Пентагон) разработало специальный лазер, с помощью которого личность человека можно устанавливать на расстоянии путем анализа сердцебиения, пишет MIT Technology Review.
Обновлено в 03:50
Экономика

Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП

Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.
Обновлено в 07:38
Кино

На Ганзейских днях в Пскове открылся Международный кинофестиваль «Западные ворота»

Международные Ганзейские дни продлятся в Пскове до 30 июня.
Обновлено в 10:08
Автоспорт

Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Музыка

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:42
Политика

Иран подтвердил, что остается в рамках СВПД

Иран на встрече совместной комиссии по СВПД в Вене подтвердил, что остается в сделке, заявил журналистам директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Обновлено в 10:03
Здоровье

Минтруд: В России увеличивается количество детей-инвалидов

В министерстве отметили, что общая численность детей с инвалидностью в России неуклонно увеличивается.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»

Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
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