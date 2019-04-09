Политика

Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещениеЭкономика сегодня 09:13

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
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Владимир Путин
В прошлом году мы вложили в импортозамещение… Сколько? Не помнит. Министр экономического развития не помнит. В общем, несколько сотен млрд рублей.
— Владимир ПутинМетагазета 10:10

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