Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещениеЭкономика сегодня 09:13

В прошлом году мы вложили в импортозамещение… Сколько? Не помнит. Министр экономического развития не помнит. В общем, несколько сотен млрд рублей.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.

Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение

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