Орешкин не смог назвать Путину расходы на программу импортозамещенияВедомости 11:31

Министр экономического развития Максим Орешкин во время пленарного заседания Арктического форума не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Орешкин не смог назвать Путину расходы на программу импортозамещения

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