Рынок российского долга имеет потенциал для снижения доходности, это будет удерживать на нем "жадных до прибыли" иностранных инвесторов, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа.

Орешкин не ожидает ухода иностранных инвесторов из долга России

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