Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине годаРБК 03:30

Орешкин считает, что низкий показатель — следствие влияния налогово-бюджетного фактора. «В основную часть года он уже будет в другую сторону действовать», — сказал министр, отрицательно ответив на вопрос, ожидает ли он технической рецессии во второй половине года.

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Политика Зеленский объяснил роспуск Верховной рады Президент Украины Владимир Зеленский объяснил роспуск Верховной рады низким доверием граждан к парламенту, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.

Хоккей Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".

Спорт Выборы сменщика Фазеля проведут в Санкт-Петербурге в 2020 году Выборы нового главы Международной федерации хоккея пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-атташе ИИХФ Адам Стайсс.

Происшествия В Ульяновской области сошел с рельсов железнодорожный состав Как сообщил на своей страничке в facebook.com министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, сегодня в Барыше сошел с путей железнодорожный состав из восьми пустых цистерн, следовавший из Инзы в Самару.

Политика Порошенко переехал из администрации президента в «прозрачный офис» Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, — написал Порошенко.

Происшествия Директор приюта в Алтайском крае покрывала изнасилование ребёнка Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении государственного приюта для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.

Политика Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.

Политика Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.

Транспорт В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Футбол Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".

Транспорт Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.

Политика Медведев проведет переговоры с премьером Белоруссии Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас на встрече в пятницу обсудят интеграционный процесс, ситуацию с нефтепроводом "Дружба", а также вопрос о задолженности Минска перед РФ из-за реализации незаконной схемы с поставками так называемых "растворителей", сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Общество Дачникам из Подмосковья дали рекомендацию, как бороться с борщевиком Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин рассказал, как бороться с борщевиком на участке.

Общество Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.

Политика Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.

Происшествия Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Энергетика Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть «Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).

Автоспорт Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.

Экономика ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типа Банк России не считает, что нужно отказываться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Интернет В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram В открытый доступ попала база данных почти 50 млн учетных записей в Instagram.