Экономика

Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II кварталаПРАЙМ 02:35

Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Несмотря на прогнозы, минэкономразвития не ждет рецессии в России

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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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