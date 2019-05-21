Финансы

Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II кварталаПРАЙМ 02:35

Министр экономического развития Максим Орешкин не ожидает технической рецессии в России по итогам второго квартала 2019 года.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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