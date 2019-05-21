Финансы
Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II кварталаПРАЙМ 02:35
Министр экономического развития Максим Орешкин не ожидает технической рецессии в России по итогам второго квартала 2019 года.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Здоровье
В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных
Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.
Обновлено в 04:56
Космос
Луна пережила столкновение с карликовой планетой
Измерения, проведенные в ходе проекта Grail в 2012 году, позволили получить более подробную информацию о структуре Луны, сообщает Journal of Geophysical Research: Planets.
Обновлено в 04:44
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Технологии
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Покоривший Эверест в 24-й раз житель Непала установил мировой рекорд
Живущий в Непале представитель народности шерпов Ками Рита поставил мировой рекорд, в 24-й раз покорив Эверест.
Обновлено в 04:16
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика
В Абхазии проходят акции протеста и блокируются дороги
Обновлено в 04:25
Транспорт
В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов
Обновлено вчера в 20:49
Политика
В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов
Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.
Обновлено в 06:39
Экономика
В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года
Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Экономика
В Минтруда заявили о повышении МРОТ в России
В России ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), о чем проинформировали в отечественном Минтруда.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд
Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг потеряла сознание на ужине в Каннах
Американская актриса Эль Фаннинг неожиданно потеряла сознание во время присутствия на ужине в Каннах.
Обновлено в 06:57
Общество
Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп
Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).
Обновлено в 07:13
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan
Обновлено в 03:22
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Новый посол России в Белоруссии Мезенцев 2 июня вылетит в Минск
Глава экономического комитета Совета Федерации Дмитрий Мезенцев, ранее назначенный посолом РФ в Белоруссии, сообщил, что будет просить о досрочном сложении полномочий сенатора на заседании палаты 29 мая, 2 июня он вылетает в Минск.
Обновлено в 06:38
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета Безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие
Посол Венесуэлы в РФ опроверг планы создания российской военной базы
Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о планах создания в стране российской военной базы.
Обновлено в 05:17
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39