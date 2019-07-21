Экономика
Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товарыТАСС 10:12
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары, но экономика РФ, по его мнению, готова к ним гораздо лучше, чем в 2014 году.
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Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
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Матч второго тура российской премьер-лиги между "Ростовом" и "Спартаком" завершился вничью 2:2. У ростовчан возникли серьезные претензии к арбитру встречи Кириллу Левникову.
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