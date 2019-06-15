Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости 11:12
Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:07, Вашингтон
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1 + 1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Футбол
Глушаков обратился к фанатам «Спартака»
Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 13:05
Транспорт
В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей
Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T
Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46
Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 17:37
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено в 03:04
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Губернатор штата Миссури объявил сегодняшнюю субботу днем «Сент-Луиса»
Майк Парсон, губернатор штата Миссури, издал указ, посвященный победе "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли-2018/19.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из России
15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Татьяна Терешина дала сыну двойное имя
После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.
Обновлено в 11:19
Космос
Илон Маск оценил запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 12:26
Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Культура
Экс-директор ЧАЭС возмутился сериалом «Чернобыль»
Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют, — заявил Грамоткин в эфире "России 24" Экс-директор Чернобыльской АЭС подчеркнул, что люди работали в тяжелейших условиях, поэтому не позволяли себе выпивать.
Обновлено в 13:56
Происшествия
SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв
На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Политика
Индия введет пошлины на товары из США
Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Наполи» добился прогресса в переговорах с «Реалом» по Хамесу
Как сообщает Radio CRC, неаполитанский клуб согласился заплатить «Реалу» 10 млн евро за сезон аренды колумбийца, однако клубы пока не сошлись в вопросе права возможного выкупа игрока итальянцами.
Обновлено в 13:40
Футбол
Анюков и Жирков остаются в «Зените»
Юрий Жирков подпишет контракт сроком на один год, а Александр Анюков завершит карьеру футболиста и станет тренером в структуре клуба.
Обновлено в 11:10
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Финансы
Прогноз: рубль оценит параллели «параллельной» итальянской валюты
Хотя эксперты допускают, что Рим способен отказаться платить штраф и ввести "параллельную" валюту.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российские электросети
В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов
Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01