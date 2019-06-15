Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости 11:12

Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.

Музыка Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1 + 1» относительно принадлежности Крыма.

Футбол Глушаков обратился к фанатам «Спартака» Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".

Транспорт В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Гаджеты Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.

Авто Почему дорожают автомобили с пробегом Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.

Происшествия Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.

Политика Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.

Происшествия В ДТП в Анталье пострадали туристы из России 15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.

Шоу-бизнес Татьяна Терешина дала сыну двойное имя После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.

Политика Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Культура Экс-директор ЧАЭС возмутился сериалом «Чернобыль» Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют, — заявил Грамоткин в эфире "России 24" Экс-директор Чернобыльской АЭС подчеркнул, что люди работали в тяжелейших условиях, поэтому не позволяли себе выпивать.

Происшествия SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Политика Индия введет пошлины на товары из США Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.

Футбол «Наполи» добился прогресса в переговорах с «Реалом» по Хамесу Как сообщает Radio CRC, неаполитанский клуб согласился заплатить «Реалу» 10 млн евро за сезон аренды колумбийца, однако клубы пока не сошлись в вопросе права возможного выкупа игрока итальянцами.

Футбол Анюков и Жирков остаются в «Зените» Юрий Жирков подпишет контракт сроком на один год, а Александр Анюков завершит карьеру футболиста и станет тренером в структуре клуба.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Финансы Прогноз: рубль оценит параллели «параллельной» итальянской валюты Хотя эксперты допускают, что Рим способен отказаться платить штраф и ввести "параллельную" валюту.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российские электросети В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.