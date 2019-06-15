Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости 11:12
Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным. Банк России накануне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.РИА Новости10:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:26, Вашингтон
Происшествия
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на улице Тургеневская.
Обновлено в 17:05
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
Обновлено в 14:32
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Гаджеты
Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Космос
На снимках Солнца обнаружен выходящий из него огромный НЛО
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Солнца выходящий из него огромный НЛО.
Обновлено в 04:43
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины девушкой.
Обновлено в 14:40
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Старший сын тренера СКА Соколова пришел в себя
Обновлено вчера в 08:16
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам
Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Театры
В Петербурге откроется международная театральная олимпиада
В субботу, 15 июня, в Петербурге начнётся международная театральная олимпиада. Её официальный старт ознаменует фестиваль уличных театров.
Обновлено в 03:22
Политика
Индия введет пошлины на товары из США
Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Обновлено в 13:35
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России
Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Мать Жанны Фриске рассказала о трусливом поступке Дмитрия Шепелева
Дмитрий Шепелев забрал своего сына Платона из семью Жанны Фриске за сутки до смерти своей гражданской супруги и увёз его в Болгарию подальше от родственников.
Обновлено в 11:34
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42
Политика
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено в 10:13
Игры
E3 2019: новый трейлер футуристической стратегии Age of Wonders: Planetfall и сравнение изданий
Компания Paradox Interactive и студия Triumph представили новый трейлер стратегии Age of Wonders: Planetfall.
Обновлено в 10:00
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Футбол
Букмекеры: Аргентина обыграет Колумбия в матче Кубка Америки
Сегодня в 01:00 по московскому времени пройдет матч первого тура Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.
Обновлено в 17:07