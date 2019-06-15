Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости 11:12

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным. Банк России накануне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.

с чего всё началось

Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.

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