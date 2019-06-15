Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости 11:12

Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.
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Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

Ведомости11:12

Орешкин считает новый прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год в 4,2-4,7% завышенным

ПРАЙМ10:53

Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенным

Интерфакс10:57

Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

РИА Новости10:53

Орешкин назвал завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году

ТАСС11:06
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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
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НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса»

Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.
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В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

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Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов

В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза.
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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

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В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва

По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
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«Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами".
Обновлено в 08:18
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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