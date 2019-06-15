Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости 11:12

Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.
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Орешкин счел завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году

РБК12:30

Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенным

Интерфакс10:57

Максим Орешкин: Обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год все равно носит завышенный характер

Эхо Москвы11:32

Орешкин назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

RT на русском11:22

Орешкин назвал завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году

ТАСС11:06

Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Коммерсантъ12:05

Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

РИА Новости10:53
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Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
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На Украине артистам Лолите Милявской и Александру Цекало припомнили давнюю шутку про Крым.
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Наука

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В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.
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Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
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Общество

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О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
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Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
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Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
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