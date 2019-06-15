Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости вчера в 11:12

Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.
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Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным. Банк России накануне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.
РИА Новостивчера в 10:53

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Орешкин счел завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году

РБКвчера в 12:30

Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

РИА Новостивчера в 10:53

Максим Орешкин: Обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год все равно носит завышенный характер

Эхо Москвывчера в 11:32

Орешкин назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

RT на русскомвчера в 11:22

Орешкин назвал завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году

ТАССвчера в 11:06

Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенным

Интерфаксвчера в 10:57

Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Коммерсантъвчера в 12:05
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:52, Вашингтон
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Единоборства

Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером

Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу в первом поединке после ничьей с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено вчера в 17:22
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:14
Экономика

ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено вчера в 07:34
Наука

Злоупотребление фастфудом может быть причиной слабоумия

Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
Обновлено 14 июня в 04:59
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено вчера в 12:55
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:37
Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
Футбол

«Манчестер Сити» претендует на Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 18:51
Общество

Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»

Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Музыка

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии

Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 05:45
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Срок задержания 15-летнего юноши, подозреваемого в убийстве матери, продлили на 72 часа, сообщает ТАСС в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено 14 июня в 04:03
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», через которые перекачивали топливо, ликвидировали за сутки на Украине.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Марадона: «„Рука Бога“ была местью англичанам за Фолклендские острова»

В пятницу, 14-го июня, в мировой прокат вышел документальный фильм "Диего Марадона".
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Бывшего зама ГУ ФСИН по Петербургу взяли под стражу по делу о взятке

Обновлено 14 июня в 14:10
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
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