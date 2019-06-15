Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости вчера в 11:12
Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.
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с чего всё началось
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным. Банк России накануне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.РИА Новостивчера в 10:53
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