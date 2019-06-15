Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости вчера в 11:12

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным. Банк России накануне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.

с чего всё началось

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