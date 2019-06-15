Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости вчера в 11:12

Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.
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Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным. Банк России накануне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.
РИА Новостивчера в 10:53

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Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Коммерсантъвчера в 12:05

Максим Орешкин: Обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год все равно носит завышенный характер

Эхо Москвывчера в 11:32

Орешкин считает новый прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год в 4,2-4,7% завышенным

ПРАЙМвчера в 10:53

Орешкин назвал завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году

ТАССвчера в 11:06

Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенным

Интерфаксвчера в 10:57

Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

РИА Новостивчера в 10:53

Орешкин назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

RT на русскомвчера в 11:22
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Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 09:45
Автоспорт

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Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.
Обновлено в 05:25
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

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Обновлено 14 июня в 07:20
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В Брянске пассажирский поезд потерял вагон

Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Сыновья Екатерины Климовой нашли общий язык с женой Игоря Петренко

Игорь Петренко и Екатерина Климова имеют двух общих сыновей.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
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Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
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По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
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В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
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NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено вчера в 12:19
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Политика

Лидеры России, Ирана и Азербайджана встретятся в Сочи в августе

Обновлено в 03:04
Авто

Назван топ-5 лучших автомобилей для начинающих водителей

Обновлено в 04:49
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«Бавария» хочет арендовать Бэйла у «Реала»

В услугах 29-летнего валлийца заинтересована «Бавария», которая готова арендовать футболиста, утверждает The Sun.
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Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане

Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
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Общество

В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары

По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Футбол

Украинские футболисты выиграли молодежный чемпионат мира

Встреча завершилась со счетом 3:1. Примечательно, что первыми счет в матче открыли футболисты южнокорейской сборной – уже на пятой минуте в ворота Украины был назначен пенальти, который реализовал Ли Кан Ин.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым

Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
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Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
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