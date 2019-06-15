Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости 11:12
Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
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Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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Политика
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
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За $400 млн выставлен на продажу самый крупный в мире самолет
Самый большой в мире самолет-катамаран Stratolaunch выставили на продажу.
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Происшествия
Стала известна судьба «кота-самозванца» Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что кота, которого продали семье Алибасова, выдав его за сбежавшего питомца продюсера, приютила фанатка группы «На-На», сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:56
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
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Обновлено вчера в 14:00
Политика
Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено в 02:39
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Обновлено в 02:52
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В ДТП с автобусом в Анталье пострадали российские туристы
Журналисты сообщают, что в ходе ДТП травмы получили семь туристов из России и Узбекистана и еще четверо граждан других стран.
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Обновлено в 11:22
Политика
В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Здоровье
Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой
Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54
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Собчак раскритиковала Малышеву за слова об умственно отсталых детях
В комментариях в соцсетях от Малышевой требуют извинений за слова о больных детях.
Обновлено вчера в 05:48
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На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
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Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий
В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Происшествия
Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв
Обновлено в 12:15