Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости 11:12

Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.
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Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Коммерсантъ12:05

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

Ведомости11:12

Орешкин назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

RT на русском11:22

Максим Орешкин: Обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год все равно носит завышенный характер

Эхо Москвы11:32

Орешкин назвал завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году

ТАСС11:06

Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенным

Интерфакс10:57

Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

РИА Новости10:53
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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