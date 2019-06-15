Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляцииВедомости 11:12
Обновленный прогноз Центробанка по инфляции на 2019 г. все равно является завышенным, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:54, Вашингтон
Политика
МИД РФ похвалил разрешение политического кризиса в Молдавии
Российский МИД прокомментировали завершение политического кризиса в Молдавии, выразив удовлетворение мирным урегулированием ситуации.
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Обновлено в 03:20
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В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения района города Киселевска в субботу, откуда жители обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежища из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, принял решение о переселении этих семей, сообщил сам губернатор в социальной сети "ВКонтакте".
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Мутация сделала горький миндаль сладким
Ученые из Университета Мурсии (Испания) выяснили, почему горький миндаль стал сладким.
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Исса перешел в "Вест Хэм Юнайтед" из французской "Тулузы" в летним трансферным окном в 2018 году. "Молотобойцы" отдали за игрока £22 млн.
Обновлено в 12:47
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Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе
Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Футбол
В Испании обокрали дом полузащитника «Реала» Васкеса
Дом 27-летнего футболиста в Испании был ограблен в тот момент, когда игрок находился со своей семьей в отъезде в отпуске, сообщает AS.
Обновлено в 08:23
Спорт
Дочь Этери Тутберидзе станет тренироваться в США
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переедут в США, чтобы тренироваться у Игоря Шпильбанда.
Обновлено в 12:27
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Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
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Политика
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
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Обновлено вчера в 12:10
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Вомбергар и Безденежных покинут «Уфу»
«Уфу» в ближайшее время покинут Андрес Вомбергар и Игорь Безденежных.
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В Сеть попали кадры с закрытого пресс-показа Borderlands 3
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Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко
Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:30
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Названы способы обезопасить автомобиль от угона
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Обновлено в 08:06
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
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Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
Обновлено вчера в 13:13