Экономика

Орешкин назвал уровень неравенства в России недопустимо высоким
Коммерсантъ
вчера в 03:17

Уровень неравенства в России недопустимо высок, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме.
Коммерсантъвчера в 03:17
с чего всё началось

Орешкин указал на недопустимо высокий уровень неравенства в России

Уровень экономического неравенства в России постепенно снижается, но остается недопустимо высоким. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на экспертной дискуссии "Неравенство доходов в исторической перспективе" в рамках X Гайдаровского форума.
ТАССвчера в 02:22

Подробнее о событии

Орешкин рассказал, что влияет на настроения граждан

РИА Новостивчера в 04:12

Орешкин назвал уровень неравенства в России недопустимо высоким

Комсомольская правдавчера в 03:56

Орешкин указал на высокий уровень экономического неравенства в России

URA.Ruвчера в 03:26

Орешкин назвал уровень неравенства в России недопустимо высоким

Коммерсантъвчера в 03:17

Минэкономразвития: В России «недопустимо высокий» уровень неравенства

Фонтанка.Рувчера в 03:00

Орешкин указал на недопустимо высокий уровень неравенства в России

ТАССвчера в 02:22

Глава Минэкономразвития счёл недопустимым высокий уровень социального неравенства

Говорит Москвавчера в 03:57
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Экономика

Ростуризм выступил против налога на выезд из РФ

Инициатива о введении налога на выезд российских граждан за границу не нашла поддержки в Федеральном агентстве по туризму.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика

Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали

Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
Обновлено вчера в 20:30
Финансы

Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей

Минфин на первых в 2019 году недельных аукционах 16 января намерен разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) на 35,1 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика

Назван средний размер пенсии на Украине

Обновлено вчера в 18:32
Недвижимость

Банки предложили способ снизить выплаты по ипотеке с маткапиталом

Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением законодательно изменить порядок оформления долевой собственности на детей во взятом в ипотеку жилье, предусмотрев выделение детских долей после полного погашения кредита, в том числе рефинансированного.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

СМИ узнали о возможной покупке «Ростелекомом» оператора DataLine

«Ростелеком» ведет переговоры о покупке оператора дата-центров DataLine, принадлежащего ИТ-холдингу Inline Technologies Group, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж

ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика

В России предложили стимулировать к ЗОЖ с помощью налоговых вычетов

В России предлагают ввести налоговые вычеты за расходы на физкультурные услуги.
Обновлено в 00:01
Экономика

Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб

Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Лидер рынка ОСАГО отчитался о первых продажах после изменения тарифов

Лидер рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) «АльфаСтрахование» (15,8% рынка по собранным премиям) раскрыл, как поменялась средняя цена на его полисы ОСАГО в первые дни продаж после изменения базовых ставок.
Обновлено вчера в 16:00
Финансы

Международные резервы РФ в 2018 году выросли до $468,5 млрд

За весь 2018 год стоимость золота в резервах выросла на $10,256 млрд, или на 13,4%, с $76,647 млрд.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика

Avon запустила экспресс-доставку косметики. Акции рванули вверх

Причиной оказались две новости: экспресс-доставка косметики в Южной Америке и продажа китайского подразделения компании.
Обновлено в 00:28
Энергетика

Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина

Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено вчера в 11:42
Экономика

АКРА прогнозирует сокращение числа банков на 5–7% за пять лет

Российское рейтинговое агентство АКРА прогнозирует сокращение числа участников банковского рынка в ближайшие пять лет.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика

Роскомнадзор заблокировал более 1300 ресурсов, связанных с Azino777

Роскомнадзор внес более 1,5 тысячи ресурсов, связанных с незаконным онлайн-казино Azino 777, в реестр запрещенной информации, около 1,3 тысячи из них блокируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
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