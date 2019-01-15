Экономика
Уровень неравенства в России недопустимо высок, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме.
Коммерсантъвчера в 03:17
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Уровень экономического неравенства в России постепенно снижается, но остается недопустимо высоким. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на экспертной дискуссии "Неравенство доходов в исторической перспективе" в рамках X Гайдаровского форума.ТАССвчера в 02:22
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Глава Минэкономразвития счёл недопустимым высокий уровень социального неравенства
Говорит Москвавчера в 03:57
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Экономика
Ростуризм выступил против налога на выезд из РФ
Инициатива о введении налога на выезд российских граждан за границу не нашла поддержки в Федеральном агентстве по туризму.
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Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали
Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
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Финансы
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей
Минфин на первых в 2019 году недельных аукционах 16 января намерен разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) на 35,1 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.
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Экономика
Назван средний размер пенсии на Украине
Обновлено вчера в 18:32
Недвижимость
Банки предложили способ снизить выплаты по ипотеке с маткапиталом
Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением законодательно изменить порядок оформления долевой собственности на детей во взятом в ипотеку жилье, предусмотрев выделение детских долей после полного погашения кредита, в том числе рефинансированного.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
СМИ узнали о возможной покупке «Ростелекомом» оператора DataLine
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Обновлено вчера в 20:00
Экономика
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Обновлено вчера в 09:08
Экономика
В России предложили стимулировать к ЗОЖ с помощью налоговых вычетов
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Обновлено в 00:01
Экономика
Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб
Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Лидер рынка ОСАГО отчитался о первых продажах после изменения тарифов
Лидер рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) «АльфаСтрахование» (15,8% рынка по собранным премиям) раскрыл, как поменялась средняя цена на его полисы ОСАГО в первые дни продаж после изменения базовых ставок.
Обновлено вчера в 16:00
Финансы
Международные резервы РФ в 2018 году выросли до $468,5 млрд
За весь 2018 год стоимость золота в резервах выросла на $10,256 млрд, или на 13,4%, с $76,647 млрд.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Avon запустила экспресс-доставку косметики. Акции рванули вверх
Причиной оказались две новости: экспресс-доставка косметики в Южной Америке и продажа китайского подразделения компании.
Обновлено в 00:28
Энергетика
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина
Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
АКРА прогнозирует сокращение числа банков на 5–7% за пять лет
Российское рейтинговое агентство АКРА прогнозирует сокращение числа участников банковского рынка в ближайшие пять лет.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Роскомнадзор заблокировал более 1300 ресурсов, связанных с Azino777
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Обновлено вчера в 09:55