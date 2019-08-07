Финансы
Орешкин назвал ослабление рубля ожидаемымТелеканал 360° 10:12
Нынешний курс национальной российской валюты по отношению к доллару США приблизился к тем оценкам, которые делало правительство и Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин журналистам.
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Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:34
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутировали часть правой руки
Врачи удалили часть правой руки избитой в Ингушетии 7-летней девочке.
Обновлено в 12:56
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Политика
Зеленский заявил о долгом разговоре с Путиным про ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу гибели 6 августа четырех украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:55
Политика
Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева
В селе Кой-Таш около 200 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оказывают сопротивление силовикам.
Обновлено в 14:05
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Наука
Социальная активность поможет избежать ранней деменции
Ученые установили, что среди 60-летних людей, которые ежедневно общаются с родственниками и друзьями, деменция развивается на 20 % реже, чем среди тех, кто ведет замкнутый образ жизни.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Турция и США создадут центр совместных операций в Сирии
4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Обновлено в 09:13
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:39
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Общество
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии
Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой
Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено в 10:57
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову
Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13
Общество
Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
Обновлено в 08:16
Политика
Школьникам предложат Конституцию в стихах
В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.
Обновлено в 10:12
Наука
Древняя вода «состарила» литосферные плиты Земли
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Давид Луиз хочет покинуть «Челси» и перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луиз может покинуть команду летом, утверждает L’Equipe.
Обновлено в 10:55
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Космос
«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников
Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:49
Армия и оружие
В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных
Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40