Финансы

Орешкин назвал ослабление рубля ожидаемымТелеканал 360° 10:12

Нынешний курс национальной российской валюты по отношению к доллару США приблизился к тем оценкам, которые делало правительство и Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин журналистам.
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Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениям

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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
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Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17

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Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
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Женщина и трое детей пострадали в ДТП на трассе «Сортавала»

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Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
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Общество

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Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
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Защитник "Челси" Давид Луиз может покинуть команду летом, утверждает L’Equipe.
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В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных

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