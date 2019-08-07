Финансы
Орешкин назвал ослабление рубля ожидаемымТелеканал 360° 10:12
Нынешний курс национальной российской валюты по отношению к доллару США приблизился к тем оценкам, которые делало правительство и Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин журналистам.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назвал Армейские международные игры новым форматом военной дипломатии, служащим расширению и укреплению боевого братства стран мира.
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