Финансы

Орешкин назвал ослабление рубля ожидаемымТелеканал 360° 10:12

Нынешний курс национальной российской валюты по отношению к доллару США приблизился к тем оценкам, которые делало правительство и Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин журналистам.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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