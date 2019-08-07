Финансы
Орешкин назвал ослабление рубля ожидаемымТелеканал 360° 10:12
Нынешний курс национальной российской валюты по отношению к доллару США приблизился к тем оценкам, которые делало правительство и Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин журналистам.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
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Происшествия
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Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
Обновлено в 10:53
Политика
В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма
Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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Финансы
Цена золота превысила $1,5 тыс. впервые с апреля 2013 года
В последний раз золото торговалось выше отметки в $1,5 тыс. в апреле 2013 года.
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Недвижимость
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Интернет
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Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Полиция расследует мощный взрыв в Копенгагене
Мощный взрыв произошел в Копенгагене неподалеку от здания местной налоговой инспекции. Инцидент случился вечером во вторник, 6 августа.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 08:37
Кино
Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински спродюсирует третий сезон телесериала «Американская история преступлений», посвященный попытке импичмента главе государства, пишет Variety.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Пентагон разрабатывает новую инсектицидную пропитку для формы
Министерство обороны США изучает возможность замены репеллента от насекомых и инсектицида, которым пропитывается большинство видов военной формы.
Обновлено в 12:10
Хоккей
Sochi Hockey Open. «Авангард» против «Сочи», СКА обыграл «Локомотив»
В Сочи продолжается предсезонный турнир Sochi Hockey Open.
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Происшествия
В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы
В екатеринбургском аэропорту усилены меры безопасности: один из находящихся здесь самолетов проверяют на наличие взрывного устройства.
Обновлено в 08:58
Политика
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Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Обновлено в 09:13
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 10:16
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой
48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
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Музыка
Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову и Чечне
Последняя песня покойного шансонье Вилли Токарева имела посвящение Рамзану Кадырову.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Ингушетии после ликвидации боевика отменили режим КТО
Обновлено в 03:24
Здоровье
Медики США рассказали о необычной особенности рака у пожилых людей
Медики из США сообщили, что открыли совершенно необычную особенность рака, которая встречается у очень пожилых людей.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Северный флот хотят приравнять к военным округам
Минобороны России разработало проект указа, которым предлагается наделить Северный флот статусом отдельной военно-административной единицы.
Обновлено в 08:16