Нынешний курс национальной российской валюты по отношению к доллару США приблизился к тем оценкам, которые делало правительство и Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин журналистам.

Происшествия Сторонники Атамбаева отбили атаку спецназа Сторонники экс-президента отбили атаку спецназа, которая началась несколько часов назад в селе Кой-Таш Чуйской области, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

Политика Помпео обсудил вопросы безопасности с принцем Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним текущие проблемы в регионе.

Происшествия В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.

Политика Новый телефонный разговор. Зеленский позвонил Путину Сегодня, 7 августа, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным провел украинский лидер Владимир Зеленский.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Общество Тайфун «Франциско» накроет Приморье уже 8 августа Согласно расчетам синоптиков, утром 8 августа "Франциско" выйдет к южным районам Приморского края и на сутки испортит погоду в регионе.

Баскетбол Пол Джордж пропустит начало сезона Форвард "Клипперс" Пол Джордж не поможет команде на старте нового сезона в НБА.

Происшествия Погибшим на Парнасе водителем оказался тренер Валуева Личность погибшего установили инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга 7 августа: им оказался Валерий Дербин, мастер спорта по борьбе и самбо.

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Экономика «Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.

Политика Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».

Путешествия Грузия и Россия подсчитали убытки от закрытия авиасообщения В Грузии при оценке потерь подсчитали, что за июль из-за сокращения потока российских туристов страна потеряла порядка $44 млн.

Армия и оружие Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.

Экономика Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома» Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.

Авто Определены самые популярные праворульные авто в России Портал «АВТОСТАТ» составил ТОП-10 самых востребованных машин с правым рулём по итогам продаж в первом полугодии 2019 года на российском рынке.

Происшествия В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.