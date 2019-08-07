Финансы
Орешкин назвал ослабление рубля ожидаемымТелеканал 360° 10:12
Нынешний курс национальной российской валюты по отношению к доллару США приблизился к тем оценкам, которые делало правительство и Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин журналистам.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:22, Вашингтон
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