Финансы

Орешкин назвал ослабление рубля ожидаемымТелеканал 360° 10:12

Нынешний курс национальной российской валюты по отношению к доллару США приблизился к тем оценкам, которые делало правительство и Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин журналистам.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Орешкин назвал курс рубля в начале лета, снизившийся в августе, «излишне крепким»

Интерфакс09:06

Орешкин прокомментировал ослабление рубля

Московский Комсомолец09:20

В МЭР прокомментировали ослабление рубля

RT на русском09:14

Орешкин назвал курс рубля близким к фундаментальным значениям

Газета.Ru09:14

Обвал рубля стал ожидаемым для властей

Lenta.ru11:00

Орешкин назвал текущий курс рубля близким к фундаментальным значениям

РИА Новости09:04

Орешкин: текущее ослабление рубля соответствует ожиданиям Минэкономразвития

ТАСС09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Политика

Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Политика

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Здоровье

Телеведущий посоветовал толстым людям умирать для сохранения бюджета

Обновлено в 11:57
Экономика

Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков

Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Герой России генерал Мурадов: «Если бы не Путин, война в Дагестане могла бы иметь другой исход»

Обновлено в 06:25
Футбол

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛ

Обновлено в 12:00
Происшествия

В Краснодаре неизвестные сообщили о минировании двух самолетов

В аэропорт Краснодара поступило анонимное сообщение об угрозе минирования двух самолетов, сообщила РБК пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.
Обновлено в 12:04
Общество

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Общество

Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав

Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов

Обновлено в 09:42
Кино

Квентина Тарантино в Москве накормили холодцом из краба

Особенно Тарантино понравились дальневосточные морепродукты — из краба шеф приготовил холодец, а еще режиссер был в восторге от копченых говяжьих ребер и мороженого с бородинским хлебом.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Избитой семилетней девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

Обновлено в 12:39
Общество

На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания

Обновлено в 11:05
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Обновлено в 08:00
Происшествия

На Алтае группа туристов попала под камнепад, есть погибшая

Обновлено в 07:07
Здоровье

В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием

Обновлено вчера в 23:13
Футбол

«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии

Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.
Обновлено в 10:25
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Тюменской области током убило тысячу свиней

В Тюменской области массово погибли свиньи.
Обновлено в 06:25
Наука

За супергравитацию присудили специальную премию Мильнера по физике

Обновлено в 03:25
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Наука

Мухи-мутанты помогут российским ученым раскрыть секрет долголетия

Обновлено вчера в 07:33
Технологии

Эксперты назвали правила кибербезопасности для граждан

Специалисты по кибербезопасности рассказали о том, что необходимо предпринять, чтобы не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 12:13
Игры

Death Stranding исчезла из списка эксклюзивов PS4 на официальном сайте

На официальном сайте PlayStation присутствует страница со списком эксклюзивов PS4.
Обновлено в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное