Нынешний курс национальной российской валюты по отношению к доллару США приблизился к тем оценкам, которые делало правительство и Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин журналистам.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Футбол Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас» Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.

Происшествия В Краснодаре неизвестные сообщили о минировании двух самолетов В аэропорт Краснодара поступило анонимное сообщение об угрозе минирования двух самолетов, сообщила РБК пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.

Общество Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Кино Квентина Тарантино в Москве накормили холодцом из краба Особенно Тарантино понравились дальневосточные морепродукты — из краба шеф приготовил холодец, а еще режиссер был в восторге от копченых говяжьих ребер и мороженого с бородинским хлебом.

Футбол «Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.

Происшествия В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.