Финансы

В МЭР прокомментировали ослабление рубляRT на русском 09:14

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал текущее ослабление рубля. Как сообщает ТАСС, министр заявил, что всё происходит согласно прогнозу ведомства.
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Обвал рубля стал ожидаемым для властей

Lenta.ru11:00

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РИА Новости09:04

Орешкин: текущее ослабление рубля соответствует ожиданиям Минэкономразвития

ТАСС09:03
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По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
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В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.
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Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
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Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

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В одной из больниц Сочи скончался младенец, родители которого увлеклись духовными практиками и не стали ни регистрировать, ни оказывать соответствующую медицинскую помощь ребенку.
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