Финансы
В МЭР прокомментировали ослабление рубляRT на русском 09:14
Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал текущее ослабление рубля. Как сообщает ТАСС, министр заявил, что всё происходит согласно прогнозу ведомства.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Футбол
ФК «Салют» сыграет против команды Кокорина и Мамаева
Обновлено в 11:08
Кино
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма
Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Британский телеведущий призвал не лечить людей с ожирением
Британский телеведущий Майкл Бюерк считает ожирение слабостью, а не болезнью, поэтому призвал врачей не лечить людей с лишним весом.
Обновлено в 08:37
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:18
Политика
Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины
В ходе встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность, что Крым будет присоединен к Украине "и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом".
Обновлено в 10:21
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца
Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевел на 70 долларов
Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi заметно снизила цену на популярный смартфон Pocophone F1.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В самолете из Крыма в Петербург поймали эксгибициониста
По прибытию самолета в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково, сообщает УТ МВД по СЗФО.
Обновлено в 05:53
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Армия и оружие
Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных
В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.
Обновлено в 06:44
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Общество
Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста
Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать.
Обновлено в 08:17
Авто
УАЗ создаст автомобиль для борьбы с лесными пожарами
Обновлено в 02:06
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Несуществующий по документам младенец умер в сочинской больнице
В одной из больниц Сочи скончался младенец, родители которого увлеклись духовными практиками и не стали ни регистрировать, ни оказывать соответствующую медицинскую помощь ребенку.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Уотфорд» претендует на Уэлбека
Обновлено в 05:46
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Экономика
Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств
В Минздраве РФ заверили, что принимают меры, чтобы обеспечить россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в этом году.
Обновлено в 10:35
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Политика
Украина призвала к смене мирового порядка
Правительство Украины сообщило о необходимости изменить полностью систему глобального порядка, пишут Известия.
Обновлено в 01:30
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25