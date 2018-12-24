с чего всё началось

Повышение НДС, который отъест часть потребительского спроса. Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года.

Темпы роста корпоративного кредитования начинают замедляться уже сейчас, это повлияет на российскую экономику в начале года, добавил Орешкин. При этом второе полугодие министр оценил как «более позитивное». В 2019 г. рост ВВП России составит 1,3%, считает Орешкин.

Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России

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Энергетика Энергетика На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, вдвое снизила тарифы для "Укртрансгаза" на услуги транспортировки природного газа для повышения конкурентоспособности компании в качестве более выгодной альтернативы газопроводу "Северный поток".

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