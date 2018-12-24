Экономика

Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России
Ведомости
08:42

Темпы роста корпоративного кредитования начинают замедляться уже сейчас, это повлияет на российскую экономику в начале года, добавил Орешкин. При этом второе полугодие министр оценил как «более позитивное». В 2019 г. рост ВВП России составит 1,3%, считает Орешкин.
Ведомости08:42
Максим Орешкин
Повышение НДС, который отъест часть потребительского спроса. Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года.
— Максим Орешкин, российский политикУтро.ru 07:41
с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что начало 2019 года станет сложным периодом для экономики страны по причине внешних и внутренних факторов, сообщает «Россия-24
».
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